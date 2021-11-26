Экс-полицейского в Приморье осудили за попытку крупного мошенничества

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Суд в Приморском крае приговорил к реальному лишению свободы бывшего сотрудника полиции за попытку мошенничества в особо крупном размере, сообщила прокуратура региона.

Фрунзенский районный суд Владивостока назначил ему 4 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, говорится в сообщении.

Суд установил, что фигурант, зная, что между предпринимателями приморского города Уссурийска возник имущественный спор на 60 млн рублей, решил воспользоваться этим в корыстных целях.

Весной 2021 года злоумышленник анонимно обратился к потерпевшему и, представившись сотрудником правоохранительных органов, предложил за 10 млн рублей оказать давление на вторую сторону.

Сотрудники ФСБ задержали обвиняемого при получении муляжа взятки в 1 млн рублей.