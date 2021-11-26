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Минэнерго допустило ужесточение требований к промбезопасности после ЧП на шахте в Кузбассе

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Министр энергетики РФ Николай Шульгинов допускает возможность ужесточения требований к промбезопасности после аварии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе.

"В целом да, но все это будет определяться расследованием, которое проведут, чтобы понимать, были ли нарушения, эти нарушения связаны с тем, что что-то не выполняли или это недостаточные требования, которые нужно усиливать - это определится уже по результатам работы комиссии по расследованию этой трагедии", - сказал он журналистам в ответ на соответствующий вопрос.

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"Всегда после таких трагедий возможен пересмотр нормативных требований", - добавил министр.

В четверг на шахте "Листвяжная" в Кузбассе произошло задымление в вентиляционном штреке. По последним данным, погибли 52 человека, в том числе шесть спасателей. Медицинская помощь понадобилась 63 пострадавшим.

Ранее из-за ЧП Следственный комитет возбудил дело по ч.2 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В пятницу также стало известно, что в связи с ЧП возбуждено уголовное дело о халатности сотрудников местного отдела Ростехнадзора.

Кемеровская область Минэнерго Николай Шульгинов Листвяжная

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