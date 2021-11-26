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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В России за сутки выявили 34 690 новых случаев COVID-19

В России за сутки выявили 34 690 новых случаев COVID-19
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 34 690 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

Суточная заболеваемость в РФ в пятницу демонстрирует небольшое увеличение, вновь поднявшись к значениям выше 34 тысяч, хотя три предыдущих дня она держалась на уровне выше 33 тысяч.

В Москве выявили 3 929 новых случаев, что на 17% больше, чем к утру четверга, 25 ноября. В Московской области зарегистрировано 1 812 заболевших, в Санкт-Петербурге - 1 704. В этих двух регионах продолжается снижение заболеваемости COVID-19.

Еще 1 184 новых случая COVID-19 зафиксировано в Самарской области, 807 - в Краснодарском крае, 765 - в Воронежской области, 731 - в Нижегородской области, 724 - в Свердловской области, 711 - в Красноярском крае, 691 - в Пермском крае, 674 - в Башкирии, 646 - в Ростовской области, 642 - в Челябинской области, 621 - в Саратовской области, 618 - в Крыму, 605 - в Иркутской области, 589 - в Хабаровском крае, 586 - в Омской области, 526 - в Ставропольском крае, 523 - в Алтайском крае.

Кроме того, 476 случаев - в Смоленской области, 472 - в Ульяновской области, 451 - в Волгоградской области, 448 - в Приморском крае, 411 - в Архангельской области, 402 - в Ленинградской области, 400 - в Липецкой области, по 396 - в Новосибирской и Вологодской областях, 383 - в Пензенской области, 378 - в Кемеровской области, 375 - в Тверской области, 358 - в Оренбургской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 350 случаев.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 1 235 пациентов, больше всего скончавшихся в Москве - 94, в Петербурге - 64, в Московской области - 51.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 9 млн 502 тыс. 879 случаев коронавирусной инфекции, 270 292 умерших и 8 млн 200 тыс. 971 выписанных, из них 36 145 выписаны за последние сутки.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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