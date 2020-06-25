Судье из Владивостока понизили квалификацию за попытку подарить букет прокурору

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Квалификационная коллегия судей Приморского края понизила в квалификационном классе судью Рону Сопчук и удовлетворила ее заявление о почетной отставке, сообщил представитель аппарата коллегии.

Комиссия по этике Совета судей Приморья ранее рекомендовала досрочно прекратить полномочия судьи из-за инцидента на слушаниях 6 марта по иску Генпрокуратуры России на 1,5 млрд рублей к экс-мэру Владивостока Игорю Пушкареву.

На слушаниях замначальника управления по надзору за расследованием особо важных дел Генпрокуратуры генерал Сергей Бочкарев упомянул запросы депутата Госдумы Сергея Сопчука, которого беспокоил иск надзорного ведомства к Пушкареву и блокировка счетов предприятий экс-мэра, напоминает PrimaMedia. Также прокурор упомянул и судью Сопчук. В перерыве Рона Сопчук, которая не была участником процесса, зашла в зал, спросила, где Бочкарев и попыталась передать ему букет цветов. По ее словам, она хотела поздравить его с 8 марта. К прокурору ее не подпустили, и она ушла из зала.

После этого комиссия по этике Совета судей Приморья провела проверку "о нарушении положений судейской этики" со стороны судьи Сопчук. По итогам проверки комиссия решила "обратиться в квалификационную коллегию судей Приморского края с представлением о применении в отношении Сопчук Р.В. дисциплинарного взыскания в виде досрочного прекращения полномочий судьи".

На сайте Советского райсуда говорится, что Рона Сопчук указом президента в 2006 году была назначена на должность судьи на трехлетний срок полномочий. В 2009 году ее переназначили на ту же должность уже без ограничений по срокам.

6 марта Советский суд по иску Генпрокуратуры взыскал с бывшего мэра Игоря Пушкарева и еще восьми соответчиков 1,45 млрд рублей в пользу государства. В надзорном ведомстве отметили, что эту сумму ответчики нажили в результате систематических коррупционных преступлений. Кроме мэра, ответчиками по иску были его брат, бывший руководитель МУП "Дороги Владивостока", а также шесть компаний, подконтрольных семье экс-мэра.