Площадь пожара на оборонном заводе в Дзержинске достигла 900 квадратных метров

В мэрии подтвердили, что в результате ЧП пострадали два человека

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Площадь пожара на заводе имени Свердлова в Дзержинске составляет 900 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

На место направлены 60 человек и 15 единиц техники.

Администрация Дзержинска подтверждает информацию о двух пострадавших. На месте работает бригада скорой медицинской помощи, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе мэрии города. Там отметили, что угрозы для жизни жителей Дзержинска нет.

Это не первое происшествие на территории завода. 31 августа 2018 года произошел взрыв в здании утилизации мин, последовал пожар. Шесть человек погибли. Начальнику цеха завода было предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности во взрывоопасных цехах.

16 июля 2020 года сообщалось еще об одном ЧП на заводе. Тогда трое попали в больницу из-за разгерметизации емкости с ацетоном.