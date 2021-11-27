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Врио главы МЧС отменил поездку в Дзержинск после стабилизации обстановки на заводе

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Врио главы МЧС Александр Чуприян отменил поездку в Дзержинск, где произошел пожар на оборонном заводе, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"В связи с улучшением оперативной обстановки на месте происшествия в Дзержинск Нижегородской области работа оперативной группы центрального аппарата МЧС России не потребуется. Поездка отменена", - говорится в сообщении.

В субботу на оборонном заводе имени Свердлова в одном из цехов сработала пожарная сигнализация, после чего произошло несколько взрывов и возник пожар. Пострадали два человека, они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Сначала сообщалось, что площадь пожара составила 900 квадратных метров, однако позднее выяснилось, что она составляет 55 квадратных метров. Открытое горение к настоящему времени ликвидировано.

Нижегородская область Дзержинск

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