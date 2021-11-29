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"Роскосмос" займется выведением новых сортов съедобных растений на МКС

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - "Роскосмос" попробует вывести в космосе новые сорта растений, пригодные в пищу и защищенные от вредителей, рассказал журналистам гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Он уточнил, что речь идет о растениях, которые, "будучи выращенными на орбите, возвращены на Землю". Это, например, могут быть виноградная лоза, пшеница, рожь, ячмень.

Он допустил, что такие культуры будут более выносливы и устойчивы к вредителям и болезням.

В ноябре 2020 года сообщалось, что в 2021 году будет готов опытный образец оранжереи "Витацикл-Т" для выращивания съедобной биомассы на МКС. Оранжерея должна представлять собой барабан с шестью корневыми модулями. За счет такой конструкции, как предполагается, у нее будет "бОльшая удельная производительность съедобной биомассы по отношению к потребляемым ею ресурсам", чем у ранних аналогов.

В декабре 2018 года замдиректора по науке ИМБП РАН Владимир Сычев сообщил, что для российского сегмента МКС разрабатывается штатная оранжерея "Витацикл", но, "работа идет с кучей проблем". Он тогда также сказал, что российские космонавты на МКС останутся без научной оранжереи, поскольку модифицированная оранжерея "Лада" погибла в результате аварии грузового корабля "Прогресс МС-04" в декабре 2016 года, а разработка новой оранжереи, скорее всего, подойдет к концу уже к планируемому на тот момент сроку окончания работы МКС в 2024 году.

Роскосмос Дмитрий Рогозин МКС Витацикл

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