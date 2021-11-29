Правительство направит около 80 млн руб. на помощь пострадавшим шахтерам Кузбасса

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ направляет около 80 млн рублей на помощь пострадавшим в результате трагедии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Материальную помощь людям, столкнувшимся с бедой, окажут власти Кузбасса, муниципалитеты, компания-владелец аварийной шахты, будут выплаты и из фонда социального страхования. Правительство со своей стороны также направит средства, чтобы поддержать каждого пострадавшего и каждую семью погибшего", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Он сообщил, что подписано распоряжение о выделении на эти цели порядка 80 млн рублей.

"Семьи погибших получат от федерального центра по 1 млн рублей. Пострадавшие в этой аварии, которым нанесен тяжкий и средней тяжести вред здоровью, - по 400 тыс. рублей. В случае легкой степени повреждений выплата составит 200 тыс. Все средства должны быть незамедлительно доведены до людей. Важно избежать даже малейшей бюрократической волокиты", - сказал Мишустин.

Обращаясь к вице-премьеру Александру Новаку, который возглавляет правительственную комиссию по оказанию помощи пострадавшим и ликвидации последствий ЧП, глава правительства попросил его и дальше контролировать ситуацию. "И в ближайшее время провести еще одно заседание правительственной комиссии. Никто не должен быть обделен вниманием и заботой, сделайте для этого все возможное", - сказал премьер.

Трагедия на шахте "Листвяжная"

ЧП на шахте "Листвяжная" (входит в "СДС-Уголь") в Беловском городском округе Кемеровской области произошло утром 25 ноября, погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. По официальным данным, пострадали 76 человек, 64 из них госпитализированы.

Власти Кузбасса назвали в качестве вероятной причины аварии взрыв метано-воздушной смеси, точные причины установит специальная комиссия.

Шахта "Листвяжная" входит в компанию "СДС-Уголь". В настоящее время 50% акций "СДС-Уголь" принадлежит президенту холдинга СДС Михаилу Федяеву. 25% акций - Владимиру Гридину и 25% акций - Андрею Гридину.