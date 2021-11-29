Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Правительство направит около 80 млн руб. на помощь пострадавшим шахтерам Кузбасса

Правительство направит около 80 млн руб. на помощь пострадавшим шахтерам Кузбасса
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ направляет около 80 млн рублей на помощь пострадавшим в результате трагедии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Материальную помощь людям, столкнувшимся с бедой, окажут власти Кузбасса, муниципалитеты, компания-владелец аварийной шахты, будут выплаты и из фонда социального страхования. Правительство со своей стороны также направит средства, чтобы поддержать каждого пострадавшего и каждую семью погибшего", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Он сообщил, что подписано распоряжение о выделении на эти цели порядка 80 млн рублей.

"Семьи погибших получат от федерального центра по 1 млн рублей. Пострадавшие в этой аварии, которым нанесен тяжкий и средней тяжести вред здоровью, - по 400 тыс. рублей. В случае легкой степени повреждений выплата составит 200 тыс. Все средства должны быть незамедлительно доведены до людей. Важно избежать даже малейшей бюрократической волокиты", - сказал Мишустин.

Обращаясь к вице-премьеру Александру Новаку, который возглавляет правительственную комиссию по оказанию помощи пострадавшим и ликвидации последствий ЧП, глава правительства попросил его и дальше контролировать ситуацию. "И в ближайшее время провести еще одно заседание правительственной комиссии. Никто не должен быть обделен вниманием и заботой, сделайте для этого все возможное", - сказал премьер.

Трагедия на шахте "Листвяжная"

ЧП на шахте "Листвяжная" (входит в "СДС-Уголь") в Беловском городском округе Кемеровской области произошло утром 25 ноября, погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. По официальным данным, пострадали 76 человек, 64 из них госпитализированы.

Власти Кузбасса назвали в качестве вероятной причины аварии взрыв метано-воздушной смеси, точные причины установит специальная комиссия.

Шахта "Листвяжная" входит в компанию "СДС-Уголь". В настоящее время 50% акций "СДС-Уголь" принадлежит президенту холдинга СДС Михаилу Федяеву. 25% акций - Владимиру Гридину и 25% акций - Андрею Гридину.

Авария на шахте в Кузбассе

8
Михаил Мишустин Кемеровская область Листвяжная

Новости по теме

Новости

Песков опроверг планы свести к минимуму использование термина "QR-код"

Песков опроверг планы свести к минимуму использование термина "QR-код"

В РФ успешно испытали гиперзвуковую ракету "Циркон" на дальность более 400 км

Профсоюзы предложили вдвое увеличить МРОТ для решения проблемы текучки кадров

Свыше 50 протоколов составлено на задержанных после игры с "Зенитом" фанатов ЦСКА

Свыше 50 протоколов составлено на задержанных после игры с "Зенитом" фанатов ЦСКА
Пандемия коронавируса

В РФ выявлено более 33,8 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

В РФ выявлено более 33,8 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки
Пандемия коронавируса

Ученый заявил, что существующие вакцины будут эффективны и против штамма "омикрон"

Ученый заявил, что существующие вакцины будут эффективны и против штамма "омикрон"

ФСИН опровергла информацию о нарушениях в колонии под Калугой

ФСИН опровергла информацию о нарушениях в колонии под Калугой

Квартальная прибыль "Газпрома" по МСФО превзошла прогнозы аналитиков

Введенный в Кузбассе режим ЧС продлится до окончания работ на "Листвяжной"

Рубль в понедельник значительно подорожал к доллару и евро на фоне резкого роста нефти

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });