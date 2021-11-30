За сутки из больниц Кузбасса выписали 56 пострадавших на "Листвяжной"

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - В стационарах Кемеровской области находятся 27 пострадавших при ЧП на шахте "Листвяжная", сообщается на сайте регионального Минздрава во вторник.

"Один из них в тяжелом состоянии, пятеро в состоянии средней степени тяжести и 21 в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что в медучреждениях находится 83 пострадавших. Таким образом, за сутки выписано 56 человек.

Отмечается, что 49 пациентов наблюдаются на амбулаторно.

Кроме того, медики обследуют 23 человек, обратившихся в медучреждения области позже с состояниями, не связанными напрямую с отравлением угарным газом. Девять из них выписаны на амбулаторное лечение.

Во вторник к выписке готовятся 11 человек.

ЧП на шахте "Листвяжная" (входит в "СДС-Уголь") в Беловском городском округе Кемеровской области произошло утром 25 ноября, погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей.

Власти Кузбасса назвали в качестве вероятной причины аварии взрыв метано-воздушной смеси, точные причины установит специальная комиссия.

Шахта "Листвяжная" входит в компанию "СДС-Уголь". В настоящее время 50% акций "СДС-Уголь" принадлежит президенту холдинга СДС Михаилу Федяеву. 25% акций - Владимиру Гридину и 25% акций - Андрею Гридину.