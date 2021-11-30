Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

За сутки из больниц Кузбасса выписали 56 пострадавших на "Листвяжной"

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - В стационарах Кемеровской области находятся 27 пострадавших при ЧП на шахте "Листвяжная", сообщается на сайте регионального Минздрава во вторник.

"Один из них в тяжелом состоянии, пятеро в состоянии средней степени тяжести и 21 в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что в медучреждениях находится 83 пострадавших. Таким образом, за сутки выписано 56 человек.

В РоссииУстановлено местонахождение 18 погибших на шахте "Листвяжная"Читать подробнее

Отмечается, что 49 пациентов наблюдаются на амбулаторно.

Кроме того, медики обследуют 23 человек, обратившихся в медучреждения области позже с состояниями, не связанными напрямую с отравлением угарным газом. Девять из них выписаны на амбулаторное лечение.

Во вторник к выписке готовятся 11 человек.

ЧП на шахте "Листвяжная" (входит в "СДС-Уголь") в Беловском городском округе Кемеровской области произошло утром 25 ноября, погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей.

Власти Кузбасса назвали в качестве вероятной причины аварии взрыв метано-воздушной смеси, точные причины установит специальная комиссия.

Шахта "Листвяжная" входит в компанию "СДС-Уголь". В настоящее время 50% акций "СДС-Уголь" принадлежит президенту холдинга СДС Михаилу Федяеву. 25% акций - Владимиру Гридину и 25% акций - Андрею Гридину.

Кемеровская область Листвяжная

Новости по теме

Новости

Установлено местонахождение 18 погибших на шахте "Листвяжная"

Что случилось этой ночью: вторник, 30 ноября

Четырех генералов и трех полковников Росгвардии заподозрили в махинациях

Четырех генералов и трех полковников Росгвардии заподозрили в махинациях

Шторм повредил пять судов и десять автомобилей в Ялте

МЧС сообщило о пострадавших из-за ветра в трех регионах Крыма

В ФМБА заявили, что его препарат "МИР-19" будет эффективен и от "омикрона"

В ФМБА заявили, что его препарат "МИР-19" будет эффективен и от "омикрона"

Почти 40 тысяч человек остаются без света в Крыму из-за урагана

Гинцбург заявил, что на получение вакцины от "омикрона" уйдет не более 10 дней

Что произошло за день: понедельник, 29 ноября

Центр Гамалеи попросил разрешения на клинические исследования вакцины для детей 6-11 лет

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });