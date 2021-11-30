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Минсельхоз допустил досрочную остановку льготного импорта свинины в 2022 году

Минсельхоз допустил досрочную остановку льготного импорта свинины в 2022 году
Фото: Zuma\ТАСС

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - РФ может досрочно остановить льготный импорт свинины в 2022 году при условии стабилизации производства и цен на внутреннем рынке, заявил директор департамента регулирования рынков АПК Максим Титов на заседании комитета по агропродовольственной политике Совета Федерации в Москве.

Квота на ввоз в РФ до 100 тыс. тонн беспошлинной свинины рассчитана на период с 1 января по 30 июня 2022 года.

Как уточнил глава департамента, возможность досрочного прекращения импорта в случае более оперативного восстановления производства свинины и стабилизации цен на внутреннем рынке обсуждалась на заседании таможенной подкомиссии при принятии решения о льготной квоте.

По его словам, предпосылки для отказа в целом есть. "Мы видим, что по октябрю наметилось восстановление объемов производства свинины. Отмечается сезонное снижение цен. Пока, правда, цены сохраняются на более высоком уровне - плюс примерно 20% - к предыдущему году, - сказал Титов. - Поэтому ситуацию с объемами производства и ценообразованием на рынке мы продолжим мониторить".

При этом он напомнил, что мясо, ввозимое по льготной квоте, будет направляться только на переработку, "чтобы удовлетворить потребности наших переработчиков и поддержать их в текущей ситуации".

Минсельхоз

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