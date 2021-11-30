За сутки в Петербурге выпало 15 см снега

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Высота выпавшего за ночь снега в Петербурге составила 12 сантиметров, сообщает пресс-служба комитета по благоустройству во вторник.

"По уточненным данным, высота выпавшего снега с вечера понедельника до 9 утра вторника составила 12 сантиметров, а всего за минувшие сутки в Петербурге выпало почти 15 сантиметров осадков", - говорится в сообщении.

В свою очередь ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в фейсбуке отметил, что за последние 12 часов в Петербурге выпало 16 см осадков, что составляет почти треть от (29%) от месячной нормы ноября.

Коммунальщики продолжают устранять последствия снегопада. На дневную уборку городских улиц во вторник вышло 1037 единиц техники и 1180 дворников. Парки и скверы убирают еще 242 машины и 838 человек. За сутки с дорог было вывезено более 7,7 тыс. кубометров снега.

Как сообщалось, из-за снегопада в Петербурге не удалось развести Литейный мост и завершить навигацию по Неве. Утром пробки на дорогах достигли 10 баллов. Синоптики прогнозируют, что снегопад с новыми силами возобновится во второй половине дня.