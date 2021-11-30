Путин заявил, что ЦБ выдерживает линию на сдерживание инфляции

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Банк России выдерживает линию на сдерживание инфляции мерами денежно-кредитной политики, заявил на форуме "Россия зовет!" президент Владимир Путин.

"В области денежно-кредитной политики Банк России выдерживает линию на сдерживание инфляции на своевременное и четкое регулирование банковской сферы", - сказал он.

Годовая инфляция в России на 22 ноября замедлилась до 8,06% с 8,10% на 15 ноября, 8,07% на 8 ноября, 8,14% на 1 ноября и 8,13% на конец октября. По прогнозу ЦБ, инфляция по итогам 2021 года составит 7,4-7,9%, в 2022 году она замедлится до 4-4,5%.

Ранее на этом же форуме председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ будет проводить жесткую ДКП, чтобы вернуть инфляцию к цели в 4%. Глава Минфина Антон Силуанов, наоборот, назвал условиями для устойчивости экономики мягкую ДКП и жесткий бюджет.

Путин также отметил, что российский рынок труда полностью восстановился после спада, поскольку уровень безработицы в сентябре опустился до 4,3%, допандемийного уровня.

"Экономика постепенно восстанавливается, но темпы этого восстановления оказались под вопросом. Причина всем хорошо известна - очередная волна заболевания, вызванная новым штаммом коронавируса, из-за чего правительства по всему миру вновь вынуждены прибегать к ограничениям", - добавил президент и отметил, что "в ближайшие недели станет понятно, насколько серьезны последствия нового штамма". Путин поручил правительству https://www.interfax.ru/russia/805760за неделю составить новый план действий с учетом выявления "омикрона".

Ранее участие президента в форуме по видеосвязи анонсировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он предупредил, что Путин даст оценку текущему состоянию экономики и остановится на вопросах социальной сферы, которые интересны потенциальным инвесторам. После форума президент встретится с главой ВТБ Андреем Костиным, который сейчас модерирует форум.