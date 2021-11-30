В РФ от коронавируса привиты более 70 млн граждан

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Свыше 70 млн граждан в России привиты от коронавируса в настоящее время, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

На заседании президиума координационного штаба при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом он сообщил, что за прошедшую неделю вакцинированы почти 3 млн человек. "Это 426 тыс. в сутки, цифра немножко меньше, чем в предыдущую неделю", - отметил глава Минздрава.

"Положительно за прошлую неделю можно оценить, что в структуре вакцинированных увеличилось количество лиц старше 60 лет, это именно та категория, которая вызывает у нас наибольшую тревогу", - сказал он.

Мурашко уточнил, что в целом по стране вакцинацию прошли 56% населения старше 60 лет, поэтому "темпы вакцинации нужно продолжать и вакцинировать практически всех людей старше 60 лет, поскольку именно они входят в группу высокого риска".

Министр также рассказал, что более чем на 10% сократилось число пациентов с коронавирусом, которые наблюдаются в амбулаториях и стационарах России.

"Впервые эта цифра за последний месяц снизилось ниже миллиона человек", - сказал Мурашко.

Глава российского Минздрава уточнил, что речь идет о 932 тыс. пациентах. Из этого числа 745 тыс. пациентов находятся на амбулаторном лечении.