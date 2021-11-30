Экосистема будущего: что ждет человечество на пути к метавселенным

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Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Мода на дискуссии о глобальном развитии экосистем постепенно уступает место разговорам о метавселенных. Во вторник в Москве состоялась пленарная сессия "Между двумя мирами: от экосистем к метавселенным". Топ-менеджеры ведущих компаний обсудили, какие шаги человечество делает в движении к metaverse, к чему готовится бизнес и чем рискует человечество на этом пути.

В экосистемах онлайн и офлайн реальности сливаются воедино: сервисов, выходящих за рамки виртуальной жизни, становится всё больше, отметил генеральный директор VK Борис Добродеев. Сегодня пользователю сложно справляться с огромным количеством приложений на своем устройстве, и экосистемизация - это попытка упорядочить растущее количество сервисов. Продолжением эволюции экосистем будет метавселенная - уровень погружения человека в виртуальную реальность, следующий после пандемического перехода в онлайн, уверен Добродеев.

Покупай с умом

Основные тенденции на пути к метавселенным уже формируются в сфере ритейла, полагает совладелец и первый заместитель председателя правления "Совкомбанка" Сергей Хотимский. Например, в ближайшее время граница между принятием решения о покупке и финансовой выгодой будет стираться.

Сегодня человеку нужно оценить целесообразность покупки, затем выбрать способ оплаты и платёжную систему. Многие не в состоянии тратить на это время, и зачастую переплачивают за товары и услуги. Как отмечает Хотимский, помогать клиенту с выгодным выбором в будущем будут мультибанковские приложения, которые не станут замыкаться внутри одной экосистемы или банка.

По мнению банкира, с появлением метавселенных потенциальными клиентами банков станут даже "десятки миллиардов единиц искусственного интеллекта".

"Это новая компетенция, которая откроет для банков возможность, может быть, тысячекратного роста. Объем средств, которые можно хранить и одалживать между искусственным интеллектом в той или иной форме, между разными вещами… А у вещей появятся свои кошельки не через 20 лет, а гораздо быстрее. Это то, что предопределит место каждого финансового игрока в будущем и то, о чем нам нужно думать сегодня", - настаивает Хотимский.

Биологическая личность vs силиконовая

Президент Cognitive Technologies и генеральный директор Cognitive Pilot Ольга Ускова, напротив, видит в активном внедрении ИИ не только возможность извлечения прибыли, но и "самый болезненный для человечества риск" - столкновение с его антропоморфной моделью. Этот вид ИИ представляет собой нейронные сети глубокого обучения, и между ними существует "чёрный ящик": разработчику понятны входы и выходы, а внутренняя система обработки информации не имеет значения. Именно эти "чёрные ящики" специалисты называют искусственным подсознанием. Оно позволяет экономить вычислительные мощности, решать нестандартные задачи и быстрее обучаться. Однако неконтролируемые процессы искусственного подсознания пугают людей.

"Если вы имеете на руках мозг, который сам обучается с очень высокой скоростью, то человек начинает бояться, до чего он доучится и когда начнется противостояние между биологическими личностями и силиконовыми", - отметила Ускова.

По ее словам, минимизировать человеческие страхи поможет ограничение применения антропоморфного ИИ исключительно для выполнения узкопрофессиональных задач и саморегулирование участников рынка.

"Когда идет революционный период, государство всегда отстает. Предприниматели в принципе революционеры всегда – они меняют пространство. Сейчас идет революционный период, глобальные изменения рынков. Мы выводим человека из средств производства. И на сломе крайне важна система самоорганизации предпринимательского сообщества", - подчеркнула Ускова.

Стоит отметить, что крупнейшие игроки рынка уже активно двигаются в сторону самоорганизации и саморегулирования. Например, в октябре на международном форуме "Этика искусственного интеллекта: начало доверия" крупные российские компании, фонды и вузы подписали меморандум о присоединении к кодексу этики ИИ. К кодексу присоединились, в частности, "Яндекс", "Сбербанк" и "Росатом".

"Алиса" следит за тобой

К большему контролю за технологиями призывает и венчурный инвестор, основатель и управляющий партнёр фонда Almaz Capital Partners Александр Галицкий. Например, он советует обратить внимание на автоматизированные системы и умных помощников, которым люди все больше склонны делегировать свои дела.

"Это свое рода такой присмотрщик за нашей жизнью, который, с одной стороны дает нам много пользы, а с другой – знает о нас практически все. И как перескочить эту грань – наверное, никто не может дать правильного ответа. Что больше полезного, а что больше вредного для личности, которая хочет проснуться и быть самой собой. В этой части риск просто не обсуждается", - сказал Галицкий.

По его словам, обществу в рамках разумной регуляторики нужно догонять развитие технологий. В этом случае формирующийся тренд на саморегулирование IT-компаний объясним: пока консервативные по своей природе государственные институты нащупывают почву для контроля над отраслью, IT-компании подписывают кодекс этики ИИ. Тем не менее, проблему степени влияния "цифры" на человечества политикам и представителями компаний предстоит решать сообща.