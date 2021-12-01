Госкомиссия выделила диапазон частот силовых ведомств для тестирования 5G в России

Разрешение получило совместное предприятие "Ростелекома", "Мегафона" и "Вымпелкома"

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Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на заседании 29 ноября приняла решение о выделении полосы 4400-4990 МГц ООО "Новые цифровые решения" для тестирования технологии 5G, говорится в пресс-релизе Минцифры.

Сейчас этот диапазон используется ФСО, Росавиацией, Минобороны и "Роскосмосом".

"Новые цифровые решения" - это совместное предприятие "Ростелекома", "Мегафона" и "Вымпелкома" (принадлежит VEON), которое намерено заниматься организацией тестирования на электромагнитную совместимость (ЭМС), тестированием полос радиочастотного спектра для строительства сетей 5G и расчисткой спектра. ПАО "МТС" пока не входит в это СП, однако CEO оператора утверждал, что компания намерена к нему присоединиться.

Частоты будут выделены на два года, следует из текста решения комиссии.

Одновременно с этим ГКРЧ не разрешила СП тестировать полосы 4555-4630 МГц и 4990-5000 МГц. Эти полосы также используют силовые ведомства.

Также комиссия отказалась выделять частоты 3,4-3,8 ГГц "Вымпелкому" для тестирования 5G в московском метро. Ранее ГКРЧ уже отказала в тестировании этого диапазона МТС и "Мегафону".

НИИ Радио, структура подведомственная Минцифры, получил разрешение тестировать полосу 6,4-6,7 ГГц. НИИ Радио уже получал разрешение на использование полосы 6,7-6,8 ГГц, ее тестирование начнется в декабре.

"Исследования будут проводиться на оборудовании Huawei - это пока единственный в мире прототип базовой станции 5G для работы в диапазоне 6 ГГц. Пока это будет тестирование функциональных характеристик базовой станции и зоны покрытия. Если исследования пройдут успешно, то полоса может стать хорошей альтернативой недоступному у нас диапазону 3,4-3,8 ГГц", - прокомментировал потенциал тестирования гендиректор НИИ Олег Иванов.