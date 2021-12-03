Минздрав отметил снижение волны COVID-заболеваемости в России

Число пациентов с COVID-19 приближается к 900 тыс. человек

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Волна заболеваемости коронавирусом в России снижается, в настоящее время число пациентов с COVID-19 приближается к 900 тыс. человек, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"В последнюю волну подъема заболеваемости - сейчас она спускается вниз - мы спустились уже на количество заболевших и наблюдаемых в системе здравоохранения, приближающихся к 900 тыс.", - сказал Мурашко на Международном форуме гражданского участия "#Мывместе" в пятницу.

"Но это все-таки большой объем пациентов, нам необходимо сегодня продолжать мероприятия по вакцинации населения, по ревакцинации населения - это то, что сегодня реально защищает. Мы сегодня продолжаем работать в формате мобилизации, усиленной работы", - отметил он.

30 ноября Мурашко сообщил, что на прошедшей неделе количество больных COVID-19 в РФ впервые составило менее 1 млн человек: из 932 тыс. заразившихся в больницах лежали 745 тыс. пациентов.

В пятницу, 3 декабря, суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 32 930 случаев, умерли за сутки 1 217 пациентов, следует из данных оперативного штаба.