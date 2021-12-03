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Песков накануне съезда "ЕР" не стал отвечать, как Путин оценивает работу Медведева

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле воздержались от ответа на вопрос, как президент РФ Владимир Путин оценивает деятельность председателя "Единой России" Дмитрия Медведева, отметив, что все оценки будут даны на съезде партии в субботу.

"Накануне съезда, естественно, мы не можем давать никаких оценок никому. Это было бы некорректно", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как Путин, считающийся лидером "единороссов", оценивает деятельность председателя партии.

Отчетно-выборный этап съезда "Единой России" состоится 4 декабря в Москве, эта дата приурочена к 20-летию партии.

Как ожидается, в ходе съезда делегаты изберут после пятилетнего периода полномочий предыдущего состава все партийные руководящие органы, включая генеральный и высший советы, центральную контрольную комиссию, а также председателя партии.

По сведениям источников "Интерфакса", партия с высокой долей вероятности может переизбрать своим председателем Дмитрия Медведева.

Дмитрий Песков Владимир Путин Дмитрий Медведев

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