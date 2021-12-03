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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Что произошло за день: пятница, 3 декабря

Новый гендиректор VK, смерть Нины Ургант и Севастополь - отличник вакцинации

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Россию из ЮАР прилетели два человека с коронавирусом. Роспотребнадзор проверяет, не заражены ли они штаммом "омикрон". Пока официально в стране случаев инфицирования этим штаммом не выявлено.

- Минздрав отметил снижение волны COVID-заболеваемости в России. За последние сутки было зафиксировано 32 930 новых случаев коронавируса. Уровень коллективного иммунитета к COVID в стране составляет 53,7%. Первым отметку в 80% преодолел Севастополь.

- Суд в Москве арестовал гражданина РФ по делу о госизмене. Кирилл Суслов заключен под стражу до 29 января. Подробностей дела в суде не привели.

- Борис Добродеев уйдет с поста гендиректора VK. Он будет исполнять свои обязанности, пока совет директоров VK не назначит нового руководителя. По данным источника, на этом посту Добродеева сменит первый вице-президент ПАО "Ростелеком" Владимир Кириенко.

- Скончалась актриса театра и кино Нина Ургант. Ей было 92 года.

- Минтранс передумал сверять QR-коды при продаже авиабилетов, сообщили "Ведомости" со ссылкой на источники. По информации издания, когда проверка QR-кодов станет обязательной, их будут проверять только перед регистрацией на рейс.

- Водитель внедорожника открыл стрельбу в центре Москвы. Мужчина задержан, он стрелял, предположительно, из травматического пистолета. По данным источника "Интерфакса", причиной конфликта стало то, что таксист не уступил внедорожнику дорогу. Возбуждено уголовное дело.

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