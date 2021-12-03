В России нет случаев заболевания "омикрон"-штаммом COVID-19

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Случаев заболевания новым штаммом коронавируса "омикрон" в России нет, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"В России нет пока случаев (заражения "омикрон"-штаммом), мы проводим активно мониторинг, медицинские организации отбирают образцы, в том числе у тех, кто возвращается из-за рубежа", - сказал Мурашко журналистам в кулуарах Международного форума гражданского участия #Мывместе.

Штамм коронавируса COVID-19 "омикрон" был выявлен в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.