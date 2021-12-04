Крашенинников счел высокими штрафы до 5 млн руб. за поддельные сертификаты о вакцинации

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает, что вопросы ответственности за распространение поддельных сертификатов о вакцинации нужно решать, но штрафы до 5 млн рублей для юридических лиц в проекте закона Минздрава выглядят завышенными.

Отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса", он отметил, что "тема, затронутая в проекте закона, актуальная, но меру нужно соблюдать".

Как сказал глава комитета, "надо быть аккуратными в штрафах и в системах наказания".

Ранее сообщалось, что Минздрав РФ разработал законопроект о введении административной ответственности за распространение предложений о продаже поддельных медицинских документов в СМИ и интернете, проект предполагает штрафы до 5 млн рублей.

Документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Законопроектом предлагается ввести в статье 13.5 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) норму об ответственности за распространение в СМИ и интернете "информации, содержащей предложение" о предоставлении медицинских документов без проведения необходимых медисследований и выдаче их лицами, которые не имеют на это права.

За подобное правонарушение разработчики предлагают штрафовать граждан на сумму от 100 до 200 тыс. рублей, должностных лиц - от 200 до 500 тыс. рублей, юрлиц - от 500 тыс. до 1 млн рублей. За повторное правонарушение законопроект предполагает штрафы от 200 до 300 тыс. рублей для граждан, от 500 до 700 тыс. рублей для должностных и от 1 до 5 млн рублей для юридических лиц.

Также во всех указанных случаях предусмотрена конфискация предмета административного правонарушения.