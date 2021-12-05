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В МЧС сообщили, что второй пострадавший при обрушении здания в Туве жив

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Второй пострадавший при обрушении здания комбината "Туваасбест" в Туве, по предварительным данным, жив, сообщили "Интерфаксу" в ГУ МЧС России по региону.

Как сказали в ведомстве, "он подает признаки жизни, кричит". Спасатели пытаются до него добраться.

По данным МЧС, обрушилось около 80% здания, демонтажем которого занимались пострадавшие, один из которых погиб.

Прокуратура проводит проверку в сфере соблюдения трудового законодательства при проведении указанных работ, сообщает надзорное ведомство по региону.

По предварительным данным, 13-этажное здание цеха обогащения рядовых руд, находящееся на территории бывшего ООО "Туваасбест", обрушилось во время проведения демонтажных работ.

Тува МЧС

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