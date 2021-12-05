В Ростовской области задержан сбежавший из психбольницы Подмосковья

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - В Ростовской области задержан осужденный, сбежавший из психиатрической больницы Подмосковья в начале ноября, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она уточнила, что злоумышленник был задержан полицейскими на территории Аксайского района Ростовской области.

В начале ноября из психиатрической больницы городского округа Чехов (Московская область) совершил побег 33-летний мужчина, находящийся на принудительном лечении по решению суда. Он отбывал наказание за убийство.