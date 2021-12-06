РЭО опроверг сообщения о скором росте тарифа на вывоз отходов

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Российский экологический оператор (РЭО) опроверг возможность роста тарифа за вывоз мусора из-за перераспределения трат региональных операторов на транспортировку отходов.

В РЭО разъяснили, что по просьбам региональных операторов подготовили проект постановления правительства о перераспределении трат этих операторов на перевозку мусора за счет строительства мусороперегрузочных станций. Проект направлен в ФАС и Минприроды на согласование.

"Платежи за вывоз мусора из-за этого не вырастут, так как перераспределение средств будет происходить внутри тарифа. Сэкономленные деньги можно будет направить на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов", - заявили в РЭО и добавили, что эксперты отрасли поддержали проект.

Также сэкономленные средства можно будет закладывать на строительство мусороперегрузочных станций, а перераспределение средств внутри валовой выручки регоператоров позволит нарастить инфраструктуру для раздельного сбора отходов, считают в компании.

"Регоператоры смогут закупать контейнеры и обустраивать площадки для накопления отходов. Это станет еще одним импульсом для снижения отходов, отправляемых на полигоны, и реализации национальной цели, установленной президентом. Раздельный сбор позволит вернуть в производство большее количество вторичных ресурсов", - сказали в РЭО.

"Документ предусматривает включение в расходы регоператора затраты на эксплуатацию мусороперегрузочных станций, но только в том случае, если использование этих станций приводит к снижению расходов регоператора на транспортирование ТКО. Основная идея проекта заключается в том, чтобы тариф как раз-таки не рос", - заявил через пресс-службу гендиректор РЭО Денис Буцаев.

По его словам, в итоге транспортное плечо будет меньше и расходы сократятся. При этом если у конкретного регоператора расходы на транспортировку не сократятся, то и на строительство мусороперегрузочных станций ему нельзя будет учитывать расходы при формировании тарифа.

"Известия" 6 декабря сообщили, что региональные операторы отказываются вывозить и сортировать мусор по новым правилам и ссылаются на подготовленное постановление правительства о включении расходов на мусороперегрузочные станции в расходы на вывоз отходов, из-за которого расходы компаний могут вырасти. Опрошенные газетой эксперты считают, что операторы переложат издержки на граждан, и тарифы на вывоз мусора могут подняться на 6-10%. Газета сослалась в том числе на отрицательный отзыв на этот проект Ассоциации регоператоров.