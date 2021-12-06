Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

РЭО опроверг сообщения о скором росте тарифа на вывоз отходов

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Российский экологический оператор (РЭО) опроверг возможность роста тарифа за вывоз мусора из-за перераспределения трат региональных операторов на транспортировку отходов.

В РЭО разъяснили, что по просьбам региональных операторов подготовили проект постановления правительства о перераспределении трат этих операторов на перевозку мусора за счет строительства мусороперегрузочных станций. Проект направлен в ФАС и Минприроды на согласование.

"Платежи за вывоз мусора из-за этого не вырастут, так как перераспределение средств будет происходить внутри тарифа. Сэкономленные деньги можно будет направить на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов", - заявили в РЭО и добавили, что эксперты отрасли поддержали проект.

Также сэкономленные средства можно будет закладывать на строительство мусороперегрузочных станций, а перераспределение средств внутри валовой выручки регоператоров позволит нарастить инфраструктуру для раздельного сбора отходов, считают в компании.

"Регоператоры смогут закупать контейнеры и обустраивать площадки для накопления отходов. Это станет еще одним импульсом для снижения отходов, отправляемых на полигоны, и реализации национальной цели, установленной президентом. Раздельный сбор позволит вернуть в производство большее количество вторичных ресурсов", - сказали в РЭО.

"Документ предусматривает включение в расходы регоператора затраты на эксплуатацию мусороперегрузочных станций, но только в том случае, если использование этих станций приводит к снижению расходов регоператора на транспортирование ТКО. Основная идея проекта заключается в том, чтобы тариф как раз-таки не рос", - заявил через пресс-службу гендиректор РЭО Денис Буцаев.

По его словам, в итоге транспортное плечо будет меньше и расходы сократятся. При этом если у конкретного регоператора расходы на транспортировку не сократятся, то и на строительство мусороперегрузочных станций ему нельзя будет учитывать расходы при формировании тарифа.

"Известия" 6 декабря сообщили, что региональные операторы отказываются вывозить и сортировать мусор по новым правилам и ссылаются на подготовленное постановление правительства о включении расходов на мусороперегрузочные станции в расходы на вывоз отходов, из-за которого расходы компаний могут вырасти. Опрошенные газетой эксперты считают, что операторы переложат издержки на граждан, и тарифы на вывоз мусора могут подняться на 6-10%. Газета сослалась в том числе на отрицательный отзыв на этот проект Ассоциации регоператоров.

РЭО ФАС Минприроды Денис Буцаев Ассоциация регоператоров

Новости по теме

Новости

Передача кислорода больницам может сорвать сроки испытания в РФ двигателей ракет

Передача кислорода больницам может сорвать сроки испытания в РФ двигателей ракет

Путин обсудит с Байденом во вторник инициативу о гарантиях безопасности

В России за сутки зарегистрировали 32 136 новых случаев COVID-19

В России за сутки зарегистрировали 32 136 новых случаев COVID-19

Бывшие высокопоставленные сотрудники РКЦ "Прогресс" получили по 9 лет колонии

Волож согласился не продавать акции "Яндекса" класса B до 2024 года

Минувшая ночь в Петербурге стала самой холодной для 6 декабря за 128 лет

Минувшая ночь в Петербурге стала самой холодной для 6 декабря за 128 лет

Бизнес предупредил Минсельхоз о риске дефицита картофеля в 2022 году

Бизнес предупредил Минсельхоз о риске дефицита картофеля в 2022 году

При пожаре в новгородской колонии погиб заключенный

Что случилось этой ночью: понедельник, 6 декабря

Минтруд РФ изменит порядок получения пенсий для двух категорий граждан

Минтруд РФ изменит порядок получения пенсий для двух категорий граждан
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });