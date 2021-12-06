Песков призвал не иметь "экзальтированных ожиданий" от беседы Путина и Байдена

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле призвали воздержаться от завышенных ожиданий от видеосаммита президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, который пройдет во вторник.

"Здесь очень важно не предаваться каким-то таким экзальтированным, эмоциональным ожиданиям", - сказал в эфире "Первого канала" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков из Дели.

По словам Пескова, президентам "есть, что обсудить в плане реализации договоренностей, которые были достигнуты в ходе саммита в Женеве".