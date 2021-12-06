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Песков заявил, что присутствие военных НАТО на Украине заставит РФ защищать свои интересы

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Возможное присутствие военных НАТО на Украине заставит Россию принимать действия по защите своих интересов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В интервью каналу RT Песков отметил, что заявление относительно возможного присутствия иностранных военных на Украине Кремль уже слышал.

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"В том числе, по-моему, от британских военных тоже было заявление о том, что они готовы направить туда свои подразделения, причем, не только тренировочные, но и боевые. Конечно, это то, что нас чрезвычайно беспокоит, это то, что нам не нравится, и это то, что заставляет нас принимать какие-то меры по защите собственных интересов, страховаться от происходящего", - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что НАТО сейчас демонстрирует чрезвычайно агрессивную позицию. В частности, он напомнил о риторике генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга, о риторике ряда представителей США.

"Они все говорят о том, что они не признают никаких "красных линий" - раз, они говорят о том, что НАТО будет делать все, что хочет - два, на какой угодно территории - три. И все это, чтобы сдерживать Российскую Федерацию - четыре. Нам это не нравится и мы делаем так, чтобы застраховать свои собственные интересы", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Дмитрий Песков НАТО

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