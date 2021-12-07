Национальную систему управления данными впишут в законодательство

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Минэкономразвития опубликовало на портале нормативных правовых актов законопроект, регулирующий принципы формирования Национальной системы управления данными (НСУД).

Как указывается в пояснительной записке к документу, законопроект консолидирует существующее регулирование в сфере управления информацией за счет включения подтвердивших свою эффективность стандартов и механизмов государственного управления данными в структуру федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (149-ФЗ). При разработке законопроекта учитывались замечания и предложения от федеральных ведомств, Банка России, представителей бизнеса и научного сообщества, рекомендации экспертов, указывают в Миинэкономразвития.

В министерстве рассчитывают, что создание механизма представления данных из разных информационных систем публичного сектора даст возможность использовать наборы данных НСУД научным и исследовательским учреждениям, разработчикам искусственного интеллекта, бизнесу, учреждениям социальной среды, институтам государственного управления. В ведомстве также надеются, что обеспечение достоверности и актуальности данных НСУД будет способствовать повышению качества и оперативности принятия решений в сфере публичного управления. Кроме того, оптимизация и стандартизация процессов предоставления данных НСУД в онлайн режиме позволит повысить качество оказания госуслуг, сделав их максимально удобными для граждан и организаций, обеспечить проактивность, экстерриториальность и многоканальность их предоставления, говорится в пояснительной записке.

Запрос на регулирование

На сегодняшний день функционирование НСУД регламентируется рядом постановлений правительства и иных подзаконных актов, однако в федеральном законодательстве создание системы так и не было закреплено – разработанный в 2019 году законопроект, предусмотренный в составе национальной программы "Цифровая экономика" так и не дошел до Госдумы.

Между тем у власти, бизнеса и общественных организаций сохраняется запрос на регулирование доступа к госданным, а необходимых четких правил в этой отрасли сейчас нет, рассказал "Интерфаксу" представитель Ассоциации участников рынка данных Иван Бегтин, участвовавший в экспертном обсуждении законопроекта. Кроме того, для уже существующей НСУД нужна была правовая основа, а ряд актуальных вопросов в отрасли заставили Минэк ускорить доработку законопроекта, полагает эксперт.

"Есть несколько активных явлений, которые есть в нашем государстве и в мире, это регламентированный доступ к данным, создание данных для систем искусственного интеллекта, открытость данных для граждан, бизнеса. Они никак не были легализованы. Я так понимаю, законопроект призван решить эти правовые лакуны", - сказал Бегтин.

Основные понятия

В отличие от действующего регулирования НСУД, регламентирующего оборот государственных данных и распространяющегося только на органы и организации государственного сектора, законопроект предполагает значительное расширение сферы его действия. Участниками НСУД, помимо госсектора, смогут выступать также органы, наделенные полномочиями по госуправлению и выполнению государственных функций (Центральный банк, Генпрокуратура, Счетная палата и др.), публично-правовые компании и организации, привлеченные на условиях концессионного соглашения или государственно-частного партнерства. К данным НСУД, помимо государственных данных, будут отнесены данные физических и юридических лиц.

Термин "НСУД" в документе предлагается закрепить как совокупность связанных компонентов, обеспечивающих эффективное управление данными НСУД. К числу таких компонентов отнесены методологические, правовые, организационно-управленческие и информационно-технологические (в это понятие включены федеральные государственные информационные системы, в том числе сама платформа НСУД, Цифровая аналитическая платформа Росстата, Система межведомственного электронного взаимодействия и др.). Ранее в Минэкономразвития поясняли, что формулировка термина НСУД согласована с Минцифры.

Под данными НСУД понимается информация, которая попадает в информационные системы публичного сектора. Эта информация может принадлежать физическим, юридическим лицам, а также это могут быть государственные и муниципальные данные. Однако при включении собственных данных физических или юридических лиц в государственные или муниципальные информационные системы государство не приобретает полномочия собственника таких данных. "Например, у государства не появится право изменить по своему усмотрению фамилию физического лица, которая появилась в государственной информационной системе", - поясняют в Минэкономразвития.

Принципиально, что законопроект дает правовое определение многим элементам НСУД, отмечает руководитель проектного направления "Цифровое право" Центра перспективных управленческих решений Ольга Шепелева. "С обыденной точки зрения это может показаться не очень важным. Однако, когда создаются новые масштабные системы, чья работа не только повлияет на госуправление, но и затронет многих людей и организации, правовые определения – необходимый фундамент", - рассказала Шепелева "Интерфаксу". Кроме того, в новой версии законопроекта более развернуто описаны меры по обеспечению качества данных в НСУД. Например, законопроект требует, чтобы операторы публичных информационных систем утверждали бы правила уточнения и исправления данных в частности – по заявлениям лиц, данные о которых находятся в этих системах, говорит эксперт.

В свою очередь, Иван Бегтин обращает внимание, что в документе более четко прописана тематика открытых данных. "Это важный аспект. Поскольку Минэкономразвития в России отвечает за открытые данные, очень хочется надеяться, что они реконструируют и перезапустят эту тему", - уточнил он.

Доступ к данным

Законопроект предполагает разграничение категорий доступа к информации. Возможности доступа к данным будут отличаться для каждого пользователя НСУД, исходя из наличия у него права на получение данных того или иного вида. Кроме того, в рамках НСУД планируется закрепить возможность организации предоставления данных НСУД органами и организациями публичного сектора за плату.

Текст законопроекта учитывает, что в НСУД окажутся данные разных типов и предлагает разные режимы доступа к ним, объясняет Шепелева. В частности, законопроект устанавливает принцип свободного доступа к содержащимся в информационных системах публичного сектора открытым данным, обезличенным данным, и иных данным, которые законодательством страны относятся к общедоступным. Другие данные, в частности персональные данные, информация, составляющая коммерческую тайну, законопроект относит к категории ограниченного доступа. При этом на оператора публичной информационной системы налагается обязанность обеспечить свободный или ограниченный доступ к данным в зависимости от того, к какой категории они относятся.

"Эти правила гарантируют, что собранными данными, сможет пользоваться не только государство, но и граждане, коммерческие и некоммерческие организации", - подчеркнула эксперт.

Только первый шаг

Впрочем, даже с учетом принятия законопроекта, текущего регулирования вопроса недостаточно, так как в России нет единой стратегии работы с данными, полагает Иван Бегтин. "Хочется надеяться, что законопроект внесет свой вклад в систематизацию принципов работы с данными в части, охваченной НСУДом. Это не отменяет, что нужно разрабатывать национальную стратегию данных, но, по крайней мере, НСУД – это полезный и важный шаг в этом направлении", - уточнил эксперт.

Принятие законопроекта – это первый шаг, и от регулятора потребуется еще достаточно большой объем нормативной работы, согласна Ольга Шепелева. "В частности, существенная часть данных, которые накапливаются в публичных информационных системах, относятся к категории персональных. Обращение с персональными данными регулируется отдельным законом. В него тоже надо вносить коррективы. Причем такие, чтобы с одной стороны, гарантировать защиту данных о конкретных людях от ненадлежащего использования, а с другой стороны, открыть доступ к обезличенным данным и расширить возможности их обработки с целью повышения эффективности государственного управления", - подчеркнула Шепелева.