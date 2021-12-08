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Хабаровский губернатор Дегтярев потребовал удвоить ВНП к 2026 году

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев поручил правительству региона удвоить к 2026 оду валовый национальный продукт, доведя его до 1 680 млрд рублей. Он также заявил, что к 2030 году население Хабаровска должно вырасти до 1 млн человек.

Эти требования губернатор выдвинул на заседании краевого правительства, где представил стратегию развития региона на ближайшие пять лет.

Дегтярев считает, что в экономике Хабаровский край должен стать лидером на Дальнем Востоке. По его мнению, это можно достичь только за счет крупных инвестпроектов.

В числе инвестпроектов, на которые делают ставку региональные власти, он назвал: развитие Восточного полигона РЖД, строительство ГОКа на Малмыжском месторождении, строительство Тихоокеанской железной дороги за счет частных инвестиций, трубопровода и завода СПГ на севере Хабаровского края, завода по производству сжиженного газа в Де-Кастри Ульчского района, Тихоокеанского гидрометаллургического комбината в Советско-Гаванском районе, цементного завода на Ниланском месторождении известняков, хабаровской ТЭЦ-4, Ниманской ГЭС и Тугурской ТЭС.

"В стадии реализации сегодня 130 проектов с объемом инвестиций более 2,5 трлн рублей. Это создаст порядка 40 тысяч новых рабочих мест в ближайшие пять лет", - заявил губернатор.

Для привлечения инвестиций власти региона подготовили проект "Новый инвестиционный цикл". Он предполагает определенные стандарты в работе с инвесторами: введение инвестиционной декларации, создание института медиации для разрешения спорных вопросов. Все запросы инвесторов планируется реализовывать в режиме одного окна, чем займется краевое Агентство по привлечению инвестиций и развития инноваций.

"В итоге Хабаровский край должен войти в 20-ку лидеров национального рейтинга инвестиционного климата уже в 2026 году", - потребовал Дегтярев.

Помимо прочего, впервые в крае будет введен муниципальный инвестиционный рейтинг и муниципальный стандарт работы с инвесторами. Параллельно власти намерены заняться решением кадрового вопроса. Для сокращения кадрового дефицита в регионе планируют обучить 25 тысяч безработных и оформить статус самозанятых для 43 тысяч человек. Чиновники рассчитывают, что в год около 3000 человек будут переходить на официальные трудовые отношения и "белую" зарплату. В результате к 2030 года в крае будет 920 тысяч занятого населения против нынешних 685 тысяч.

Правительству края также поручено обеспечить рост населения Хабаровска с нынешних 610 тысяч до миллиона человек.

"Расширяясь на восток и на север, мы сформируем новые микрорайоны, планируется масштабная реновация застроенных территорий через механизмы комплексного развития территорий. В крае готова нормативная база для запуска этого механизма", - заявил Дегтярев.

По его словам, реновация, расширение города и создание комфортной среди обеспечит не только сокращение оттока людей, но и привлечет новых жителей.

Для реализации этого плана в стратегии заложено несколько проектов. Один из них - развитие транспортной сети и повышение транспортной доступности до 4 часов в любую точку края к 2026 году. Дегтярев рассчитывает достичь этой цели за счет закупки новых самолетов - трех L-410 взамен устаревших Ан-24 и Ан-26 и трех самолетов Sukhoi Superjet -100.

"Это позволит увеличить внутри региональный пассажиропоток до 100 тысяч человек в год. Сейчас это 45 тысяч", - отметил Дегтярев.

Кроме того, планируется поставить на маршрут Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре-Советская Гавань скоростной поезд "Ласточка", обновить четыре пригородных электропоезда и 625 из 1,1 тысячи единиц пассажирского транспорта во всем крае.

В течение пяти лет, сообщил Дегтярев, будет построено и приведено в порядок 800 км дорог, обеспечено сквозное круглогодичное движение между Комсомольском-на-Амуре и поселком Чегдомын, которого до сих пор не существует. Он также пообещал привести в нормативное состояние дорогу Советская Гавань - Ванино и Селихино-Николаевск-на-Амуре.

В предстоящие годы региональные власти будут придерживаться пяти, озвученных на заседании, флагманских инициатив: "Интересная работа - достойная зарплата", "Край комфортного проживания", "Край здоровья. Растим будущее", "Край инноваций и новых возможностей" и "Край притяжения. Туризм в удовольствие".

Дегтярев заметил, что все эти инициативы отвечают на реальные запросы людей и способны повысить качество жизни, условия работы, отдыха и сделать экономику региона прорывной. Реализация каждой инициативы закреплена за конкретными чиновниками краевой администрации.

Хабаровский край Михаил Дегтярев Хабаровск РЖД

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