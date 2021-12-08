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Путину понравился формат состоявшегося во вторник разговора с Байденом

Президенты РФ и США обсудили возможность следующего контакта

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден обсуждали возможность следующего контакта после того, как состоятся переговоры их представителей, но временные перспективы будущего возможного общения лидеров сейчас назвать невозможно, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков; он также сообщил, что Путин понравился формат прошедшей накануне беседы с Байденом.

"Президенты говорили о том, что после того, как состоятся контакты вот этих самых представителей, нужно будет пообщаться еще раз. Но сейчас, в данный момент, ответить, когда это будет, не представляется возможным", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, когда возможен следующий контакт двух президентов.

Тем более, заметил он, невозможно говорить и о формате общения лидеров в будущем. "Формат неважен. Собственно, этот формат позволяет достаточно откровенно разговаривать. И, по крайней мере, этот формат президенту Путину понравился", - сказал Песков.

Переговоры Путина и Байдена накануне проходили в закрытом режиме по защищенной видеосвязи. Песков ранее рассказал, что эта линия была создана еще при предыдущих администрациях, но до сих пор только тестировалась в рабочем режиме и не использовалась главами государств.

По словам пресс-секретаря президента, благодаря этой связи лидеры могут "говорить по самым ответственным темам, которые требуют повышенного уровня секретности". Он тогда заметил, что беседа в формате видеоконференции принципиально ничем не отличается и от очной встречи.

Путин и Байден на переговорах во вторник договорились поручить своим представителям "весьма оперативно" начать обсуждение сложной, конфронтационной ситуации - вопросов стратегической безопасности на континенте.

Владимир Путин Джо Байден Дмитрий Песков США

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