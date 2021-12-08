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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Путин заявил, что США со временем придется отказаться от санкций против РФ

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - США рано или поздно вынуждены будут прекратить проведение политики санкций в отношении России просто в силу объективной обстановки в мире, считает президент РФ Владимир Путин.

На встрече с участниками Конгресса молодых ученых была поднята тематика западных санкций в отношении России, в частности, в сфере высоких технологий, и Путин высказал мнение, что ограничения в области науки в отношении РФ принимаются просто из конкурентных воображений, для того, чтобы содержать развитие страны.

"Эти санкции принимаются просто так. Без всяких внешних причин. Иногда складывается впечатление, что различные политические силы в тех же Штатах просто соревнуются друг с другом, показывая свой антироссийский настрой, и зарабатывают таким образом внутриполитические очки просто в борьбе между собой. Ничего хорошего в этом нет. И что любопытно, я как бы не вижу, как они могут выйти из этого витка. Хотя, конечно, им придется это сделать. Просто придется в силу своеобразного развития ситуации в мире", - сказал Путин.

Владимир Путин США

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