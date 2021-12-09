CNN сообщил, что США пока воздержатся от санкций против РФ в энергетическом секторе

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Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Санкции в сфере энергетики в отношении России администрация президента США Джо Байдена рассматривает как крайнюю меру из-за влияния, которое они могут оказать на мировую экономику и внутренние цены на бензин, сообщает телеканал CNN со ссылкой на трех американских чиновников.

"Мы пытаемся сделать это таким образом, чтобы было целое меню вариантов. Мы не будем делать все сразу... ", - заявил телеканалу один из чиновников.

"Сектор энергетики является самым крайним вариантом, если это станет необходимым. Я не вижу, чтобы это (энергетические санкции - ИФ) было в первой группе", - отметил собеседник.

По мнению источников телеканала, существует четкая взаимосвязь между рейтингами одобрения президента Байдена и ценами на нефть. Тем временем эксперты предупреждают, что отказ от жестких мер, направленных против энергетического сектора России, которые могут повлиять на мировые рынки нефти и цены на нефть, может означать, что санкции не будут достаточно сильными, чтобы сдержать Россию.

Ранее президент США заявил, что в ходе видеоконференции предупредил президента России Владимира Путина о санкциях, "с которыми тот никогда не сталкивался", в случае нападения России на Украину.

По данным американских СМИ, Байден заявил журналистам в среду, что на состоявшихся во вторник переговорах "четко разъяснил Путину, что, если Россия вторгнется на Украину, будут экономические последствия, с которыми тот никогда не сталкивался".