Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Совладелец "Рив Гош" Мейер попросил в суде переводчика

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - В Петербурге Московский суд начал рассматривать ходатайство следствия об аресте бизнесмена Августа Мейера, совладельца сети "Рив Гош" и онлайн-магазина "Юлмарт". Он попросил переводчика с английского, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

На видеозаписи в телеграм-канале пресс-службы видно, как Мейер отвечает на вопросы суда по-английски, ему помогает переводчик.

В частности, бизнесмен сообщил суду, что у него есть три гражданства - России, Мальты, а также Сент-Китс и Невиса.

По данным "Интерфакса", Мейер владеет русским. В интернете есть видео, на котором он признается, что предпочитает не говорить по-русски, потому что "ленивый".

Уроженец США Август Мейер живет в России с 1999 года.

О его задержании стало известно 8 декабря. Наутро пресс-служба судов Петербурга сообщила, что следствие попросило Московский суд его арестовать по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Мейеру и его жене и деловому партнеру Инне вменяют хищение у Сбербанка 2,3 млрд рублей кредитов, полученных на развитие "Юлмарт" незадолго до краха ритейлера.

Долг "Юлмарта" перед Сбербанком составляет 2,4 млрд рублей, уточнили "Интерфаксу" в банке.

Юлмарт Рив Гош Петербург Август Мейер Московский суд США Сбербанк

Новости

В России за сутки коронавирус выявили у 30 209 человек

В России за сутки коронавирус выявили у 30 209 человек

Распад СССР: влияние на современную Россию и мир

Распад СССР: влияние на современную Россию и мир

Греф спрогнозировал годовую прибыль Сбербанка на уровне 1,2 трлн рублей

Смертность в Тульской области превысила рождаемость почти втрое

Смертность в Тульской области превысила рождаемость почти втрое

Baring Vostok вложил $13 млн в российскую Mindbox

В Петербурге в суд поступило ходатайство об аресте владельца "Рив гош" Мейера

В Петербурге в суд поступило ходатайство об аресте владельца "Рив гош" Мейера

Арестован 18-летний москвич, угрожавший напасть на школу

Экс-главу Федерации вольной борбы Петербурга арестовали по делу об убийстве

Экс-главу Федерации вольной борбы Петербурга арестовали по делу об убийстве

Коммунисты внесли в Думу законопроект об отмене онлайн-голосования

Что случилось этой ночью: четверг, 9 декабря

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });