Совладелец "Рив Гош" Мейер попросил в суде переводчика

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - В Петербурге Московский суд начал рассматривать ходатайство следствия об аресте бизнесмена Августа Мейера, совладельца сети "Рив Гош" и онлайн-магазина "Юлмарт". Он попросил переводчика с английского, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

На видеозаписи в телеграм-канале пресс-службы видно, как Мейер отвечает на вопросы суда по-английски, ему помогает переводчик.

В частности, бизнесмен сообщил суду, что у него есть три гражданства - России, Мальты, а также Сент-Китс и Невиса.

По данным "Интерфакса", Мейер владеет русским. В интернете есть видео, на котором он признается, что предпочитает не говорить по-русски, потому что "ленивый".

Уроженец США Август Мейер живет в России с 1999 года.

О его задержании стало известно 8 декабря. Наутро пресс-служба судов Петербурга сообщила, что следствие попросило Московский суд его арестовать по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Мейеру и его жене и деловому партнеру Инне вменяют хищение у Сбербанка 2,3 млрд рублей кредитов, полученных на развитие "Юлмарт" незадолго до краха ритейлера.

Долг "Юлмарта" перед Сбербанком составляет 2,4 млрд рублей, уточнили "Интерфаксу" в банке.