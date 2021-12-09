Попова заявила, что нет данных о меньшей опасности "омикрона" относительно других штаммов

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Данных о том, что штамм "омикрон" менее опасен, чем другие варианты коронавируса, в настоящее время пока нет, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Пока абсолютных достоверных данных, которые подтвердили бы любую из этих гипотез, у нас нет. А мы ориентируемся только на то, в чем абсолютно уверены", - сказала Попова в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в четверг, отвечая на вопрос журналистов о том, действительно ли штамм "омикрон" менее опасен для человека, так как он мутирует в сторону (большего) распространения, а не в сторону опасности (последствий).

Вариант коронавируса B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в конце ноября в ЮАР, Ботсване, Израиле, а затем выявлен в ряде стран Европы и в США. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

В России на данный момент подтверждено два случая заражения "омикроном", оба гражданина привезли вирус из ЮАР.