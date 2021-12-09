Госдуме предложили ввести штрафы за нарушение правил выгула домашних животных

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Депутаты Мособлдумы направили в Госдуму РФ законодательную инициативу о введении административного наказания за нарушение требований к содержанию домашних животных.

"Так, для граждан предлагается ввести штраф в размере от 500 до 1,5 тыс. рублей, а для индивидуальных предпринимателей - от 3 тыс. до 5 тыс. рублей", - сказал председатель комитета по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян на заседании регионального парламента в четверг.

За повторное нарушение предлагается штрафовать граждан на сумму от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей, юридических лиц - на 5-10 тыс. рублей.

Производство по делам об административных правонарушениях в Подмосковье предлагается возложить на региональные органы исполнительной власти.

Согласно пояснительной записке к проекту, в 2020 году в министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области поступило 456 жалоб граждан на нарушения правил выгула домашних животных, в 2021 году - 367.