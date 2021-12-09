Самолет с десантниками совершил вынужденную посадку под Псковом

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Легкий военно-транспортный самолет с десятью десантниками и тремя членами экипажа совершил вынужденную посадку в Псковской области вне аэродрома, никто не пострадал, сообщили в Минобороны РФ.

По словам военных, на аэродроме Кресты (Псковская область) проводились плановые учебно-тренировочные полеты самолетов военно-транспортной авиации с десантированием подразделений Воздушно-десантных войск.

"После взлета легкого военно-транспортного самолета на высоте более 100 метров пропала тяга двигателя, самолет перестал набирать высоту и начал терять скорость", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Военные сообщили, что борт приземлился на неподготовленную площадку. "В условиях ограниченного времени командир воздушного судна старший лейтенант Максим Кабаков грамотно оценил обстановку, доложил руководителю полетами о нештатной ситуации в воздухе и готовности произвести вынужденную посадку вне аэродрома на площадку, подобранную с воздуха", - отмечается в сообщении.

За проявленное мужество Кабаков будет представлен главкомом ВКС РФ к награде, сообщили в военном ведомстве. "Благодаря профессиональным действиям летчика никто из экипажа и личного состава, находившегося на борту, не пострадал. Самолет не получил повреждений и сразу после проведения технического осмотра и обслуживания продолжит использоваться по назначению", - сообщили в Минобороны РФ.