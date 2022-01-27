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Ходатайство об освобождении осужденного за госизмену доцента МАИ рассмотрят 18 февраля

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Валуйский районный суд назначил дату рассмотрения ходатайства осужденного за госизмену доцента МАИ Алексея Воробьева об освобождении от дальнейшего отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Белгородского областного суда.

"Материал по делу Воробьева поступил в Валуйский райсуд 24 января, рассмотрение назначено на 18 февраля", - уточнил агентству представитель областного суда.

Как сообщалось ранее, Лефортовский суд Москвы принял решение о направлении ходатайства по подсудности в Валуйки. Из этого следует, что приговоренный к 20 годам колонии строгого режима за госизмену Воробьев отбывает наказание в исправительной колонии №7 в Валуйках.

Также сообщалось со слов адвоката осужденного, что за время нахождения под стражей у Воробьева "выявили фиброзные поражения легких и опухоль на руке, но необходимые анализы, чтобы поставить диагноз и оценить доброкачественность или злокачественность опухоли, сделаны не были".

Мосгорсуд 23 апреля 2021 года приговорил Воробьева к 20 годам колонии строгого режима. Он был признан виновным в государственной измене, приготовлении к незаконному выполнению работ для иностранной организации, которые заведомо могут быть использованы при создании средств доставки оружия массового поражения, подлежащих экспортному контролю, а также покушении на контрабанду вооружения.

Первый апелляционный суд общей юрисдикции 8 сентября оставил без изменений назначенное Воробьеву наказание, однако исключил из приговора показания нескольких свидетелей и отменил его в части разрешения судьбы вещественных доказательств – денежных средств, направив на новое рассмотрение в порядке исполнения приговора.

Воробьев вину не признал.

Алексей Воробьев МАИ

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