Каждый десятый россиянин захотел продлить новогодние выходные за счет отгулов или отпуска

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Практически каждый десятый россиянин (9%) собирается продлить свой отдых на новогодние праздники с помощью отгулов или дней в счет отпуска до 31 декабря, либо с 10 января, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, поступившие в субботу в "Интерфакс".

Результаты исследования показывают, что среди возрастных групп наибольшим образом продлить свой отдых планируют сограждане до 34 лет (15%).

В ходе опроса выяснилось, что желание продлить период отдыха на Новый год уменьшается с ростом доходов. Среди россиян, зарабатывающих менее 50 тысяч рублей в месяц, устроить себе такой отдых хотят 12% респондентов, среди опрошенных с зарплатой в пределах 50 тысяч - 79 тысяч рублей эта доля составляет 9%, среди россиян с доходом от 80 тысяч рублей ежемесячно - 8%.

По данным SuperJob.ru, подавляющее большинство россиян (80%) не собираются добавлять отгулы или отпускные дни к новогодним выходным, 11% сограждан или каждый девятый пока не приняли окончательное решение по этому поводу.

Опрос был проведен 7-10 декабря 2021 года среди 1 600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России и работающих по фиксированному графику, в 370 населенных пунктах РФ всех федеральных округов.