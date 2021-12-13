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В Кремле подтвердили готовность Путина встретиться с режиссером Сокуровым

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин готов еще раз встретиться с режиссером Александром Сокуровым, чтобы продолжить дискуссию, начатую на заседании Совета по правам человека. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, уточнив, что точной даты пока нет.

В ходе общения с журналистами у представителя Кремля поинтересовались, есть ли заинтересованность у Владимира Путина в новой встрече с Сокуровым.

"Он же сам сказал об этом (о готовности встретиться с Сокуровым - ИФ)", - ответил Песков.

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Сокуров на встрече президента РФ Владимира Путина с СПЧ в ходе выступления предложил отпустить все республики, не желающие жить в составе России. Также Сокуров высказался о неразрешенных территориальных спорах на Кавказе, в частности, касающихся Ингушетии.

Это предложение вызвало негативную реакцию главы государства, который предложил хорошо подумать, прежде чем говорить о некоторых вещах.

Также слов режиссера не нашли понимая в Чечне: глава республики Рамзан Кадыров в своем в телеграм-канале предложил компетентным органам дать правовую оценку высказываниям Сокурова.

Позже глава парламента Чечни Магомед Даудов сообщил в инстаграме, что парламент обратится к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой дать правовую оценку выступлению режиссера на совете.

Владимир Путин Александр Сокуров СПЧ

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