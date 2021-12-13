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В Петербурге четверых полицейских задержали по подозрению в похищении человека

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Четверо сотрудников полиции задержаны в Петербурге оперативниками управления собственной безопасности по подозрению в совершении преступлений, сообщает в понедельник пресс-служба регионального главка МВД.

По предварительным данным, в октябре подозреваемые незаконно применили физическую силу в отношении двоих юношей, одному из которых 17 лет, искавших на улице "закладки" с наркотиками. Полицейские якобы потребовали от молодых людей деньги, чтобы не привлекать их к ответственности, а после получения части обозначенной суммы отпустили.

Позже родственники одного из молодых людей обратились в управление собственной безопасности главка. По собранным материалам возбуждено уголовно дело. Что именно вменяют фигурантам, в пресс-службе не уточняют.

По информации ГУ МВД, в настоящее время в отношении задержанных полицейских проводится служебная проверка. "В случае подтверждения вины указанные сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам и понесут ответственность в соответствии с законодательством", - отмечают в ведомстве.

Как уточнил "Интерфаксу" информированный источник, задержанные подозреваются в мошенничестве (ст. 159) и похищении человека (ст. 126) УК РФ. По данным СМИ, во время инцидента полицейские были не на службе.

Петербург МВД

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