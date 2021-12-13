Суд Петербурга арестовал полицейских, обвиняемых в похищении людей и попытке мошенничества

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Василеостровский районный суд Петербурга заключил под стражу четверых фигурантов дела о похищении людей и попытке мошенничества, сообщает во вторник объединенная пресс-служба судов города.

Мера пресечения в отношении Владимира Иванова, Георгия Емельянова, Артема Краскова и Ивана Косолапова избрана по 30 января 2022 года, говорится в сообщении.

По версии следствия, в октябре мужчины, представившись сотрудниками правоохранительных органов, применили силу к двоим молодым людям, искавшим на улице "закладки" с наркотиками, поместили их в автомобиль, где ударили и потребовали 300 тысяч рублей за непривлечение к ответственности за незаконный оборот наркотиков (ст.228 УК РФ). После этого они якобы возили потерпевших по городу, продолжая требовать деньги. В результате молодые люди передали им 40 тысяч рублей и $700.

Как отмечается, фигуранты вину не признают.

Ранее в понедельник в управлении СКР по Петербургу сообщали о задержании троих полицейских и 29-летнего местного жителя по делу о покушении на мошенничество (ч.3 ст.30 - ч.3 ст.159 УК РФ) и похищении людей (ст.126 УК РФ). В региональном главке МВД добавили, что проводят в отношении задержанных сотрудников служебную проверку.