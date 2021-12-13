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Экс-глава Волгодонска осужден условно за подстрекательство к преступлению

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Волгодонский районный суд Ростовской области признал виновным в должностном преступлении бывшего главу администрации Волгодонска Виктора Мельникова, сообщается на сайте суда.

Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года. Кроме того, ему на два года запретили занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления.

Отмечается, что на Мельникова также возложены обязанности: не менять место жительства и место регистрации без уведомления специализированного органа, ведающего исполнением наказаний.

Ему инкриминировалась часть 3 статьи 33, пункт "в" части статьи 286 УК РФ (подстрекательство к превышению должностных полномочий).

16 ноября 2020 года стало известно об аресте главы Волгодонска Мельникова и возбуждении в отношении него уголовного дела.

По версии следствия, подозреваемый указал директору департамента строительства и городского хозяйства подписать акт о приемке фактически невыполненных работ по заключенным контрактам на ремонт трех автодорог в Волгодонске. В результате незаконных действий главы администрации города бюджету был причинен ущерб на 16 млн рублей.

18 ноября того же года Мельникова освободили под залог, и 20 ноября он уже вновь приступил к исполнению своих обязанностей. А 3 декабря 2021 года Мельников заявил, то уходит в отставку из-за проблем со здоровьем.

Волгодонск Ростовская область Виктор Мельников

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