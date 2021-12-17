Экс-глава Волгодонска пойдет под суд по еще одному делу о превышении полномочий

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Завершено расследование уголовного дела о превышении полномочий, возбужденное в отношении бывшего главы администрации Волгодонска Виктора Мельникова, который ранее уже был признан виновным в подстрекательстве к преступлению, сообщает пресс-служба СК РФ.

"По версии следствия, в 2015 году обвиняемый заключил с подрядчиком муниципальные контракты на участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, в котором квартиры предназначались для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Несмотря на имеющиеся в доме нарушения строительных норм, он подписал акты приема-передачи квартир", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нарушения при строительстве привели к прорыву и затоплению подполья сточными водами, образованию плесени и грибка на деревянных конструкциях технического подполья и стенах, а нарушения в части монтажа электрокабельной системы при коротком замыкании могли привести к возгоранию деревянных несущих конструкций.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее Волгодонский районный суд Ростовской области признал Мельникова виновным в подстрекательстве к превышению должностных полномочий. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года

Кроме этого, его на два года лишили права занимать должности в органах госвласти и местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти.