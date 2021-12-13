Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Суд подтвердил штраф для "Монетки" за фиктивные скидки на имбирь

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Челябинской области отклонил требование ООО "Элемент-Трейд" (торговая сеть "Монетка") отменить назначенный ФАС штраф в 100 тысяч рублей за недобросовестные действия с ценами на имбирь в пандемию, сообщило региональное управление антимонопольного ведомства.

В начале пандемии в России возник ажиотажный спрос на имбирь и лимоны после публикаций о том, что они могут быть хорошим средством профилактики коронавирусной инфекции.

Летом 2020 года в УФАС сообщили, что возбудили дело о недобросовестной конкуренции в отношении "Элемент-Трейда" за дезинформацию о ценах и скидках на имбирь. Проверка установила, что в "Монетке" на фоне ажиотажа и режима самоизоляции имбирь продавали по 199 рублей и 399 рублей за килограмм, сообщая покупателям, что его продают со скидками в 79% и 59% к прежней цене - 999 рублей за килограмм. Оказалось, что по 999 рублей имбирь продавали не больше трех дней, а в основном он стоил от 199 до 499 рублей за килограмм.

Кроме того, цена "со скидкой" в "Монетке" была сопоставима со стоимостью имбиря в других торговых сетях, продававших его по цене не более 550 рублей за килограмм, отметили в УФАС.

Действия "Монетки" повлияли на потребительский спрос и стимулировали продажи имбиря, решили в ведомстве, потому что покупатели поверили в реальность скидки и из-за самоизоляции не всегда могли обойти несколько магазинов и сверить цены, считают в управлении.

Указание фиктивной скидки в УФАС назвали "нечестным методом ведения бизнеса и противоречит вошедшей в деловой оборот практике предоставления скидок потребителям". Кроме того, в этом ведомство увидел нарушение закона "О защите конкуренции", который запрещает обманывать покупателей с ценами.

Штраф компания оспорила в суде.

У сети "Монетка" 1775 магазинов в Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской, Томской областях и ряде других регионов.

Челябинская область ФАС Монетка Арбитраж Челябинской области Элемент-Трейд коронавирус

Новости по теме

Новости

Путин обсудил с Джонсоном Украину и проблему продвижения НАТО на восток

Путин обсудил с Джонсоном Украину и проблему продвижения НАТО на восток
Умершие знаменитости

Умер кинорежиссер Сергей Соловьев

Умер кинорежиссер Сергей Соловьев
Кокаиновый скандал

Фигуранты "дела об аргентинском кокаине" признаны виновными, но достойными снисхождения

Фигуранты "дела об аргентинском кокаине" признаны виновными, но достойными снисхождения

Правительство не поддержало проект о репатриации в РФ соотечественников

Правительство не поддержало проект о репатриации в РФ соотечественников

ЕС ввел санкции против связанной с ЧВК "Вагнер" российской компании

ЕС ввел санкции против связанной с ЧВК "Вагнер" российской компании

Ростуризм предупредил о высоком риске банкротств туроператоров в начале 2022 года

Ростуризм предупредил о высоком риске банкротств туроператоров в начале 2022 года
Пандемия коронавируса

Госдума рассмотрит проект закона о QR-кодах в общественных местах 16 декабря

Челябинца приговорили к принудительным работам за рассылку интимных фото бывшей жены

Совет Думы снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах на транспорте

Совет Думы снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах на транспорте

Индекс МосБиржи опустился в понедельник ниже 3700 пунктов

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });