Суд подтвердил штраф для "Монетки" за фиктивные скидки на имбирь

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Челябинской области отклонил требование ООО "Элемент-Трейд" (торговая сеть "Монетка") отменить назначенный ФАС штраф в 100 тысяч рублей за недобросовестные действия с ценами на имбирь в пандемию, сообщило региональное управление антимонопольного ведомства.

В начале пандемии в России возник ажиотажный спрос на имбирь и лимоны после публикаций о том, что они могут быть хорошим средством профилактики коронавирусной инфекции.

Летом 2020 года в УФАС сообщили, что возбудили дело о недобросовестной конкуренции в отношении "Элемент-Трейда" за дезинформацию о ценах и скидках на имбирь. Проверка установила, что в "Монетке" на фоне ажиотажа и режима самоизоляции имбирь продавали по 199 рублей и 399 рублей за килограмм, сообщая покупателям, что его продают со скидками в 79% и 59% к прежней цене - 999 рублей за килограмм. Оказалось, что по 999 рублей имбирь продавали не больше трех дней, а в основном он стоил от 199 до 499 рублей за килограмм.

Кроме того, цена "со скидкой" в "Монетке" была сопоставима со стоимостью имбиря в других торговых сетях, продававших его по цене не более 550 рублей за килограмм, отметили в УФАС.

Действия "Монетки" повлияли на потребительский спрос и стимулировали продажи имбиря, решили в ведомстве, потому что покупатели поверили в реальность скидки и из-за самоизоляции не всегда могли обойти несколько магазинов и сверить цены, считают в управлении.

Указание фиктивной скидки в УФАС назвали "нечестным методом ведения бизнеса и противоречит вошедшей в деловой оборот практике предоставления скидок потребителям". Кроме того, в этом ведомство увидел нарушение закона "О защите конкуренции", который запрещает обманывать покупателей с ценами.

Штраф компания оспорила в суде.

У сети "Монетка" 1775 магазинов в Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской, Томской областях и ряде других регионов.