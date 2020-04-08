Россельхознадзор заметил двенадцатикратный рост импорта имбиря

Импорт имбиря вырос в 12 раз, импорт чеснока - пока в два

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Россельхознадзор сообщил о резком увеличении импорта имбиря и чеснока в страну с начала действия режима самоизоляции из-за коронавируса.

По данным электронной системы "Аргус-Фито", с 1 по 6 апреля в Россию ввезли 2400 свежего имбиря, что в 12 раз больше, чем за такой же период 2019 года и сопоставимо с 84% от объема импорта имбиря за предыдущие три месяца. Главный поставщик - Китай, у Бразилии и Перу в это время межсезонье в производстве имбиря.

В 2019 году доля КНР в поставках имбиря в Россию составляла 80%., с начала года Китай нарастил поставки в Россию.

Объем импорта свежего чеснока с 1 по 6 апреля составил почти 2500 тонн против 1200 годом ранее. 74% поставок пришлось на Китай, 22% - на Египет, 4% - на Иран. Импорт чеснока увеличивается с начала года: в I квартале поставки выросла в годовом измерении на 30%, до 17 500 т.

С расширением эпидемии коронавируса жители российских регионов начали жаловаться на дефицит имбиря и лимонов и на резкий рост цен на них и на чеснок.

На этом фоне 7 апреля Минсельхоз Турции объявил, что запрещает экспорт лимонов до 31 августа. Чиновники объяснили, что спрос на них растет, а урожай прогнозируется хуже прошлогоднего.

Российский Минсельхоз на это отметил, что Турция летом прошлого года почти не поставляла лимонов в Россию, на рынке это не отразилось и турецкие поставки можно будет заменить на аргентинские, египетские и другие.

По данным компании "Такском", продажи лимонов в марте в России выросли на 37%. Средняя цена составила 102 рубля за килограмм, что на 17,64% выше, чем в марте прошлого года. 31 марта средняя цена на лимоны составила 128,66 рубля за килограмм по сравнению с 91,33 рубля за килограмм на 1 марта.

Также по данным "Такскома", еще 27 марта средняя цена на корень имбиря составляла 518,7 рубля за килограмм, а к 31 марта она выросла почти в три раза, до 1 тыс. 525,72 рубля за килограмм. На 1 марта цена составляла 340,25 рубля за килограмм.