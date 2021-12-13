Путин обсудил с Джонсоном Украину и проблему продвижения НАТО на восток

Премьер Великобритании Борис Джонсон Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин и премьер Великобритании Борис Джонсон провели телефонные переговоры, сообщает пресс-служба Кремля.

Там сообщили, что стороны затронули тему Украины: отмечается, что, как и другие западные лидеры, Джонсон выразил обеспокоенность по поводу якобы масштабных передвижений российских войск у украинских границ. В этой связи Путин подробно изложил принципиальные оценки текущей ситуации вокруг Украины.

В частности российский лидер привел Джонсону конкретные примеры деструктивной линии Киева на срыв минских соглашений. Путин также указал, что украинские власти используют в зоне конфликта запрещенные Минским "комплексом мер" тяжелые вооружения и ударные беспилотники.

Как сообщает агентство Bloomberg, британский премьер в ходе беседы выразил обеспокоенность присутствием войск РФ близ Украины. Британские СМИ со ссылкой на заявление канцелярии премьера сообщают, что Джонсон в разговоре с российским президентом подчеркнул необходимость "работы по дипломатическим каналам с целью достижения деэскалации напряженности и выявления надежного решения" кризиса на границе с Украиной.

Вместе с тем в Кремле заявили, Владимир Путин заявил Борису Джонсону о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки четких договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток.

"Подчеркнуто, что все это происходит на фоне активного военного "освоения" территории Украины странами НАТО, что создает прямую угрозу безопасности России", - говорится в заявлении пресс-службы российского лидера.

Лидеры условились о продолжении обсуждения затронутых вопросов по различным каналам.

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