Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В квартире подростка, устроившего взрыв в Серпухове, нашли селитру и охолощенный автомат

В квартире подростка, устроившего взрыв в Серпухове, нашли селитру и охолощенный автомат
Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Подросток, приведший в действие самодельное взрывное устройство (СВУ) на территории женского монастыря в Серпухове, по предварительным данным, заранее готовился к преступлению, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Обыск в квартире и гараже семьи нападавшего позволил выявить явные свидетельства подготовки к преступлению. В частности, был обнаружен тайник с несколькими единицами пневматического оружия, включая пистолеты и винтовки, охолощенный автомат, а также запас селитры", - сказал источник.

По предварительным данным, подросток заранее скупал опасные предметы для того, чтобы совершить нападение.

Утром в понедельник 18-летний выпускник православной гимназии Серпухова Владислав Струженков подорвал самодельную бомбу в этом учебном заведении. Помимо него самого, пострадали еще десять учеников, восемь из них госпитализированы. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила, что один подросток отказался от госпитализации, остальные дети размещены в больницах Московской области. Их жизни ничего не угрожает.

Следственные органы СК по Московской области возбудили уголовное дело по статьям о покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 3 статьи 105 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ (статья 223.1 УК РФ).

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, мотивом преступления "стала ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений".

Серпухов Московская область

Новости

Рашкину избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий

Рашкину избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий

Что произошло за день: понедельник, 13 декабря

Путин обсудил с Джонсоном Украину и проблему продвижения НАТО на восток

Путин обсудил с Джонсоном Украину и проблему продвижения НАТО на восток
Умершие знаменитости

Умер кинорежиссер Сергей Соловьев

Умер кинорежиссер Сергей Соловьев
Кокаиновый скандал

Фигуранты "дела об аргентинском кокаине" признаны виновными, но достойными снисхождения

Фигуранты "дела об аргентинском кокаине" признаны виновными, но достойными снисхождения

Правительство не поддержало проект о репатриации в РФ соотечественников

Правительство не поддержало проект о репатриации в РФ соотечественников

ЕС ввел санкции против связанной с ЧВК "Вагнер" российской компании

ЕС ввел санкции против связанной с ЧВК "Вагнер" российской компании

Ростуризм предупредил о высоком риске банкротств туроператоров в начале 2022 года

Ростуризм предупредил о высоком риске банкротств туроператоров в начале 2022 года
Пандемия коронавируса

Госдума рассмотрит проект закона о QR-кодах в общественных местах 16 декабря

Челябинца приговорили к принудительным работам за рассылку интимных фото бывшей жены

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });