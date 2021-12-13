В квартире подростка, устроившего взрыв в Серпухове, нашли селитру и охолощенный автомат

Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Подросток, приведший в действие самодельное взрывное устройство (СВУ) на территории женского монастыря в Серпухове, по предварительным данным, заранее готовился к преступлению, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Обыск в квартире и гараже семьи нападавшего позволил выявить явные свидетельства подготовки к преступлению. В частности, был обнаружен тайник с несколькими единицами пневматического оружия, включая пистолеты и винтовки, охолощенный автомат, а также запас селитры", - сказал источник.

По предварительным данным, подросток заранее скупал опасные предметы для того, чтобы совершить нападение.

Утром в понедельник 18-летний выпускник православной гимназии Серпухова Владислав Струженков подорвал самодельную бомбу в этом учебном заведении. Помимо него самого, пострадали еще десять учеников, восемь из них госпитализированы. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила, что один подросток отказался от госпитализации, остальные дети размещены в больницах Московской области. Их жизни ничего не угрожает.

Следственные органы СК по Московской области возбудили уголовное дело по статьям о покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 3 статьи 105 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ (статья 223.1 УК РФ).

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, мотивом преступления "стала ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений".