Верховный суд во вторник продолжит рассматривать вопрос о ликвидации общества "Мемориал"

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Верховный суд РФ во вторник продолжит рассмотрение иска Генеральной прокуратуры России о ликвидации международного историко-просветительского общества "Мемориал" (признан в РФ НКО-иноагентом).

Заседание назначено на 10:00. Первое слушание по делу состоялось 25 ноября.

В ноябре стало известно, что прокуратура намерена добиваться ликвидации двух структур "Мемориала". Один иск - о ликвидации просветительского общества "Мемориал" - Генпрокуратура подала в Верховный суд. Второе заявление - о ликвидации правозащитного центра "Мемориал" (признан в РФ НКО-иноагентом) - прокуратура Москвы направила в Мосгорсуд.

Поводом для обращения в суд, как указывается в иске Генпрокуратуры, стали неоднократные, грубые нарушениями "Мемориалом" законов РФ и иных правовых актов.

В ГП утверждают, что "Мемориал" скрывает "факт выполнения функции иностранного агента", в связи с чем общество и его должностные лица с 2019 года неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента.

Кроме того, в надзорном ведомстве настаивают, что "Мемориал" при наличии иностранного финансирования занимается политической деятельностью с целью влияния на государственные решения и формирования общественного мнения.

Прокуратура считает, что ликвидация общества будет соразмерной допущенным правонарушениям и необходимой мерой.

"Мемориал" претензии Генпрокуратуры не признает и настаивает, что законных оснований для ликвидации общества нет.

В "Мемориале" подчеркивали, что общество и одноименный правозащитный центр уже выплатили штрафов суммарно более чем на 6 млн рублей, назначенных им за нарушения законодательства о деятельности иноагентов.

Иски о ликвидации структур "Мемориала" вызвали общественный резонанс.

Нобелевские лауреаты - экс-президент СССР Михаил Горбачев и главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов - призвали Генпрокуратуру "отозвать иск из суда и урегулировать претензии во внесудебном порядке".

Первое заседание в Верховном суде посетили дипломаты из 21 страны, в том числе из США, Франции, Великобритании.

Поддержать общество к суду пришли многочисленные сторонники.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что рассчитывает на объективное разбирательство по делу. Он также запросил дополнительные сведения по процессу над "Мемориалом".