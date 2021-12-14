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Роспотребнадзор назвал антисанитарию причиной отравления 79 детей в Туве

У них предварительно диагностировали пищевую токсикоинфекцию

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Предварительной причиной отравления 79 воспитанников кадетского корпуса и школы-интерната в Туве Роспотребнадзор назвал некачественное питание, нарушения процесса приготовления пищи и санитарных правил, сообщила пресс-служба правительства республики. Там сослались на результаты первых проверок.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Людмила Салчак, к работе этого интерната и раньше были замечания. Новая проверка показала, что прежние предписания там на выполняли, например, не обеспечили, чтобы воспитанники как следует мыли руки перед едой.

Продукты в интернат поставляет индивидуальный предприниматель, договор с которым заключен в сентябре. При проверке он не смог представить документы о надлежащем качестве своих продуктов, сообщили в пресс-службе.

Проверяющие Роспотребнадзора изъяли суточные пробы готовой пищи, пробы мяса куриц, яиц, овощей и фруктов, которые были в пищеблоке интерната и направили на экспертизу в "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва". Теперь столовая и пищеблок в кадетском корпусе опечатаны, в учреждении объявлен семидневный карантин.

В республиканской инфекционной больнице лежат 73 ребенка, доставленных из здания республиканской школы-интерната, в том числе 41 кадет Тувинского кадетского корпуса и 32 ученика школы-интерната, дети, оставшиеся без попечения родителей. Изначально были госпитализированы 74 ребенка, одного уже выписали.

Главный внештатный врач-инфекционист Минздрава Тувы Чечек Ондар уточнил, что детям поставлен предварительный диагноз "пищевая токсикоинфекция". Он напомнил, что у детей температура поднималась выше 38 градусов, наблюдались рвота, слабость, лихорадка. У четырех детей также выявили симптомы ОРВИ. Состояние 23 пациентов врачи оценили как средней степени тяжести. На полное выздоровление врачи отводят 10-12 дней.

Тува Людмила Салчак Чечек Ондар Минздрав Роспотребнадзор

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