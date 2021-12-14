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Свыше 70 воспитанников школы-интерната в Туве госпитализировали с признаками отравления

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Медики в Туве госпитализировали более 70 воспитанников из республиканской школы-интерната, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону.

"По состоянию на 05:30 (01:30 мск) число госпитализированных увеличилось до 74 человек. По предварительным данным, диагноз - пищевое отравление", - говорится в сообщении.

Состояние детей оценивается как "удовлетворительное". На территории школы-интерната введен карантин.

Тува

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