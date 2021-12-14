Двое петербуржцев получили тяжелые травмы из-за упавшего с крыш льда

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Два человека пострадали в результате падения с крыш в центре Петербурга льда и снега, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.

По его данным, это 33-летняя женщина и 60-летний мужчина. Накануне их доставили в Мариинскую больницу в тяжелом состоянии.

Источник уточнил, что женщина получила травмы головы у дома на набережной реки Мойки. Она находится в коме. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг (часть 2 статьи 238 УК РФ).

Мужчина пострадал у дома на 3-й Советской улице. У него диагностированы травмы головы, перелом шейного и грудного отделов позвоночника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела об оказании небезопасных услуг.

В прокуратуре Петербурга подтвердили информацию о двух пострадавших вследствие падения наледи с крыш. По информации пресс-службы надзорного ведомства, в связи с происшествиями начались проверки, в ходе которых прокуроры оценят, как организации, отвечающие за содержание этих домов, соблюдали законодательство в сфере ЖКХ.

В понедельник в Петербург пришла оттепель. Полностью убрать город от последствий интенсивных снегопадов, продолжавшихся с 30 ноября, к этому моменту не удалось. Между тем на улицах работают более тысячи человек и почти столько же единиц техники, ежесуточно отправляют на утилизацию десятки тысяч кубометров снега.

Власти Петербурга особо отмечали нехватку кровельщиков. На текущий момент в управляющих организациях города трудоустроены 535 таких специалистов. Власти рекомендовали ЖКС увеличить штат на 36%.

Кроме того, управляющие компании уже заключили договоры с подрядными организациями на привлечение дополнительных 2 800 кровельщиков.

В Смольном отмечали, что эта работа требует физической подготовки и профессиональных навыков. Получить их можно в учебно-методическом центре городского жилищного комитета.