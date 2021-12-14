Еще два человека пострадали в Петербурге от падающего с крыш льда

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Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Еще два человека получили травмы в Петербурге в результате падения с крыш льда, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городской прокуратуры.

Один человек пострадал на Невском проспекте, еще один в Петроградском районе.

В связи с инцидентами в районных прокуратурах организованы проверки.

Информированный источник уточнил "Интерфаксу", что пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии.

Накануне в Мариинскую больницу Петербурга в тяжелом состоянии поступили женщина и мужчина, на которых с крыш упали снег и лед.

Женщина, которая пострадала на набережной реки Мойки, находится в коме. Мужчина у дома на 3-й Советской улице получил травмы головы, перелом шейного и грудного отделов позвоночника.

В региональном СКР сообщили, что по факту произошедшего на набережной реки Мойки возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. По данным источника "Интерфакса", по ситуации на 3-й Советской улице проводится доследственная проверка.

Кроме того, прокуроры начали проверять работу организаций, отвечающих за содержание домов, рядом с которыми произошли инциденты. Городским коммунальщикам и владельцам зданий напоминают, что за несвоевременную очистку крыш от снега и наледи предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.